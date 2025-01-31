Yangın Faciası Raporu Detayları Savcılıkta

BOLU İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan gelen bilgiler ışığında, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerinin otelde meydana gelen yangın sonrası gerçekleştirdiği inceleme neticesinde binaya “ağır hasarlı” raporu verildiği belirtildi.

EN KRİTİK KATLAR TESPİT EDİLDİ

Yanan otel içerisinde akademisyenlerin de bulunduğu bir heyetin incelemelerde bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, “İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayımlanarak başsavcılığa sunuldu. Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi ve afet etkisi belirleme çalışmaları çerçevesinde, özellikle yangının yoğun şekilde hissedildiği 4. ve 5. katın kritik olduğu nedeniyle binanın ‘ağır hasarlı’ olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına” dikkat çekildi. Rapor doğrultusunda, “bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam eden hukuki süreç ve bilirkişi raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı” vurgulandı.