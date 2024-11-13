“Yangın Faciasında Kayıp 5 Kardeşin Annesi Açıklandı”

KÜÇÜK KARDESLERİN TRAJEDİSİ

İzmir’in Selçuk ilçesinde, Melisa Akcan’ın (27) kapıyı üzerlerine kilitleyip hurdaların parasını almak için gittiği evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Cenaze töreninin ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 yaşlarındaki kardeşler, Acarlar Mezarlığı’nda yan yana defnedildi. Cenaze işlemlerine cezaevinde tutuklu bulunan baba Hakan Akcan da jandarmalar eşliğinde katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tabutlarına başını koyarak duygusal anlar yaşadı. Ayakta durmakta zorlanan Akcan, gözyaşlarını tutamayarak çocuklarının yan yana dizili tabutlarını öptü.

ANNE MÜDAHALE GEREKTİRDİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından gözaltına alınan anne Melisa Akcan, çocuklarının cenazesine katılması için polis nezaretinde camiye götürüldü. Ancak camiye getirildiği sırada fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenaze sırasında, hayatını kaybeden çocukların ‘günahsız’ olduğunu belirten müftü helallik almadı. Melisa Akcan, polisteki işlemlerinin ve tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra bir akrabasının yanına yerleşti.

SİLAHLI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

5 kardeşin yaşamlarını yitirdiği Cumhuriyet Mahallesi’nde, bugün sessizlik hâkim. Polis, yangının çıktığı evin önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Melisa Akcan’ın babasının emekli bir felsefe öğretmeni olduğu, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Melisa Akcan hakkında ‘Hayvan hırsızlığı’ ve ‘Yaralama’ gibi suçlardan kayıt olduğu, Hakan Akcan’ın ise ‘Uyuşturucu kullanma’, ‘Yaralama’, ‘Hırsızlık’ gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydının bulunduğu bilgisi verildi. Çiftin ailelerin rızası olmadan evlendiği öne sürüldü.

ACILI BABA KONUŞTU

Serbest bırakılmasının ardından bir açıklama yapan baba Hakan Akcan, “Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor” ifadelerini kullandı.