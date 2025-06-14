Yangın Foça’da Çıktı, 4 Gözaltı

İZBAN YANGININA MÜDAHALE

İzmir’in Foça ilçesinde ormanlık bir alanda gerçekleşen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yayıldı. Ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Yangın, saat 12.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Bir hobi bahçesi inşaatı sırasında kaynak makinasından çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen ihbarda bulunarak bölgeye çok sayıda ekip gönderilmesini sağladı.

YANGINA HAVA VE KARADAN MÜDAHALE

Yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından, rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayılarak geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale için ekip sayısında takviye yapıldı. Ekipler, alevlerle başa çıkmak için 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale etti. Yangına İzmir itfaiyesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da destek sağladı. Ekiplerin yoğun havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başladı.

BAHÇELERE ZARAR VERDİ

Alevler, Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki yazlık evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Bahçelerdeki ağaçlar ve otlar tutuştu ancak yapılara ciddi bir zarar vermedi. Yangın anını yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Öncü, “Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiyeler gelip giderken baktık dumanlar çoğalıyor. Bir hayli büyüktü yangın, hayal bile edemiyorum. Yolun diğer tarafına geçti, alevler dereye vuruyordu. Haliyle baya korktuk. Ben seracılık yapıyorum, ağaçlar vardı, hepsi yandı. İşin maddiyatında değilim ama yazık oldu” şeklinde duygularını dile getirdi.

GÖZALTILAR VE İŞLEMLER

Yangınla ilgili olarak hobi bahçesinde bulunan 4 kişi, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.