Yangın Gelibolu’da Kontrol Altında

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. Ilgardere köyü çevresindeki alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı. Orman çalışanlarının çabalarına, polis ekipleri TOMA ile destek verirken, köylüler de tankerlerle su taşıyarak yardım etti.

ETKİNLİKLERİ SÜRDÜRMEK İÇİN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının saat 14.22 sıralarında Gelibolu’nun Ilgardere köyü kırsalında başladığı ve ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Yangına 143 kara aracı ve 391 personel ile aralıksız müdahalenin sürdüğü kaydedildi. Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişinin tedbiren güvenli alanlara nakledildiği, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 mobil baz istasyonunun hizmete sunulduğu ifade edildi. Ayrıca yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi olmadığı belirtildi.

YETKİLİLERDEN ARAŞTIRMALAR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangından etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulunarak, bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kara ekiplerinin, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan alevlere müdahalesi devam ediyor. İş makineleri ve dozerlerle yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin durdurulmaya çalışıldığı bildirildi.