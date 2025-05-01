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Yangın, Gölyaka’daki Tavuk Besihanesinde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAYIN GEREKENİ

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bir tavuk besihanesinde yangın meydana geldi. Hacısüleymanbey köyünde bulunan tek katlı tavuk besihanesinde çıkan ateş, hızlı bir şekilde büyüdü. Olayın duyulmasının ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonrası besihane kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, besihanede temizlik çalışması yapıldığı için o sırada hiçbir hayvanın bulunmadığı öğrenildi.

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