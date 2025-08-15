Yangın Gümüşyaka Mahallesi’nde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI SAAT VE YER

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi’nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevresine yayıldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Alevler, kısa sürede yapı malzemeleri satan bir iş yerinin deposuna sıçradı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı ancak iş yerinin deposundaki malzemeler kullanılmaz hale geldi.

ZARAR GÖREN YERLER VE ÇALIŞMALAR

Yangın sonucunda bir villanın dış cephesi de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırmalara başlandı.