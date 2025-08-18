Yangın, Gündoğan Koyu’nda başladı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI
Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu’nda demirli bir teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa süre içinde yangın büyüdü.
KURTARMA ÇALIŞMALARI VE MÜDAHALE
Yangın sırasında teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
HASAR VE SAYFALAMA ÇALIŞMALARI
Yangın sonucunda teknede hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.