Yangın, Gündoğan Koyu’nda başladı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu’nda demirli bir teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa süre içinde yangın büyüdü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE MÜDAHALE

Yangın sırasında teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar yardımıyla kurtarıldı. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

HASAR VE SAYFALAMA ÇALIŞMALARI

Yangın sonucunda teknede hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

Sivas’ta Araç Dereye Uçtu, Çift Öldü

Sivas'ta bir otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada, 77 yaşındaki Mustafa Daşdemir ve 73 yaşındaki eşi Fadime Daşdemir yaşamını yitirdi.
Hatayspor, Murat Şahin ile ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdığını açıkladı ve ona bugüne kadar olan katkıları için teşekkür etti.

