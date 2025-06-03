Yangın, GÜNGÖREN’de İş Yerinde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Güngören’de bir tekstil firmasının yer aldığı 4 katlı iş yerinin bodrum katında yangın meydana geldi. Yangın, saat 02.00 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde başladı. Olay anında Nazım Sokak’ta bulunan binanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinin kapalı olan kapısını açarak yangına müdahaleye başladı. Bu esnada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

ÇIKIŞ SEBEBİ VE İNCELEMELER

Yangının çıkış sebebini araştıran itfaiye ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Polis ekipleri de olayın arka planını araştırmak üzere çalışmalara devam ediyor. Yangın sonrası yaşananların nedenine dair bilgi edinilmesi bekleniyor.