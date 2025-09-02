Haberler

Yangın Haliliye’de Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle söndürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan bir manavda henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

İHBARET VE MÜDAHALE

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye hızla itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaları neticesinde, alevler kontrol altına alındı. Yangının sonuçları olarak iş yerinde bazı hasar oluştu.

ÖNEMLİ

İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İlkadım'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 200 sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Çiğli’de Yangın, Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın, evi kullanılmaz duruma getirdi.

