Yangın, HATAY’da tekstil fabrikasında çıktı

HATAY’DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Hatay’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde merkez Defne ilçesindeki Ballıöz Mahallesi’nde yer alan fabrikada meydana geldi. Fabrikadan yükselen alevleri görenler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine koşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık bir saatte söndürdü. Ekipler, yangının ardından fabrikanın soğutma işlemlerine devam etti. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar başlatıldığı bildirildi.