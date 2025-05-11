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Yangın Havadan Görüntülendi, Kontrol Altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Adatepe Mahallesi’ndeki fındık kırım fabrikasında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kısa sürede söndürülmeyi başardı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yangının yol açtığı tahribat ve söndürme çalışmaları, havadan görüntülenerek kayda alındı. Yangın anının ve sonrası görüntüleri, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangının söndürülmesiyle birlikte bölgedeki tehlike ortadan kalktı.

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