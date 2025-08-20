Haberler

Yangın Havai Fişek Nedeniyle Çıktı

YANGININ NEDENİ AÇIKLANDI

Ankara’da Eymir Gölü çevresinde dün gece yaşanan yangının, ilk verilere göre havai fişek kullanımından kaynaklandığı ifade ediliyor. Yetkililer, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

YANGININ SEYRİ VE KONTROL ALTINA ALINMASI

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “19 Ağustos 2025 Salı günü saat 22.45 sıralarında Eymir Gölü çevresinde otluk alanda yangın çıkmıştır. Çalılık bölgede meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangın saat 23.27’de kontrol altına alınmıştır. Olayın, havai fişek kullanımı nedeniyle çıktığı değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili iki şüpheli yakalanmış olup, gerekli adli tahkikata başlanmıştır” denildi.

ÖNEMLİ

16 Operasyon Düzenlendi, 21 Şüpheli Yakalandı

İzmir’de düzenlenen 16 kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde makaron, gümrük kaçağı sigara ve tarihi eserler gibi birçok kaçak malzeme ele geçirildi.
Ali Ertaş Yeni Eve Taşındı

Kentsel dönüşüm nedeniyle evinden ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, hayırseverler sayesinde yeni bir eve kavuştu ve mutluluk yaşadı.

