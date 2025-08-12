Yangın Havai Fişekten Kaynaklandı

YANGININ BAŞLANGICI VE MÜDAHALE

Yangın, saat 18.30 civarında Başıbüyük Mahallesi’nde, Dağlar Sokak’ta yer alan otluk alanda ortaya çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti ve yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

ŞÜPHELİ HAVAİ FİŞEK ATAN KİŞİ

Yangının, bir kişinin havai fişek atmasından kaynaklandığına dair iddialar sonrası polis ekipleri olay yeri incelemesi gerçekleştirdi. İtfaiye söndürme çalışmalarını tamamladıktan sonra, havai fişek atan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

OLAY GÖRGÜ TANIKLARINDAN AÇIKLAMA

Bölgedeki bir sakin olan Ömer Aksu, olaya ilişkin şunları söyledi: “Yarım saat, bir saat önce kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, ‘Yakma’ dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı. Evleri dinlemedi kendisi. Şu an kendisi uzaklaştı gitti.”