Haberler

Yangın, Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını, yıldırım düşmesiyle başladı. Kargılı köyü civarında, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların dikkatini çekmesiyle hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

HIZLI MÜDAHALE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangına, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri derhal sevk edildi. Ayrıca, köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin çabalarıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında zarar gören orman alanının büyüklüğü yaklaşık 1 hektar olarak belirlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’nde Filistinliler İçin Dualar

Kırklareli’de düzenlenen etkinlikte, Filistinli müslümanlar için dualar okunarak İsrail saldırıları kınandı. Müftü Yusuf Eviş, dayanışma ve birlik mesajları verdi.
Haberler

Kocaeli’de Gençler Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Kocaeli'de alkol alarak ve emniyet kemeri takmadan seyahat eden gençler, kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyada büyük tepki topladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.