Yangın, Hızlı Müdahale İle Kontrol Altına Alındı

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen orman yangını, yıldırım düşmesiyle başladı. Kargılı köyü civarında, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların dikkatini çekmesiyle hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

HIZLI MÜDAHALE YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangına, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri derhal sevk edildi. Ayrıca, köylüler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin çabalarıyla yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında zarar gören orman alanının büyüklüğü yaklaşık 1 hektar olarak belirlendi.