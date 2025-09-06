Haberler

Yangın, İçerenköy’de Özel Üniversitede Çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, saat 09.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi’nde yer alan özel bir üniversitede meydana geldi. Laboratuvarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden üniversite personeli, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar sonrasında, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Okulda bulunan öğrenciler, yangın süresince güvenli bir şekilde tahliye edilirken, alevler kısa bir süre içinde kontrol altına alındı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadığı bildirildi. Şu an için yangının çıkış nedeni üzerinde detaylı bir araştırma yapılıyor.

