Yangın İçin Ekip Sayısı Artırıldı

İZİNDEN BÜYÜYEN YANGINDA MÜDAHALE ARTIRILDI

İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangını kontrol altına almak amacıyla ekiplerin sayısı artırıldı. Alevler evlerin bahçelerine kadar ulaşırken, yangında herhangi bir yapının yanmadığı bildirildi. Yangın, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 12.21’de bilinmeyen bir nedenle başladı. Yangını gören vatandaşların hemen yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

HAKEM UÇAKLAR VE HELİKOPTERLER YARDIM ETTİ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve geniş bir alana yayılan yangına müdahale için ekip sayısını artırdı. Uçaklar ve helikopterlerle desteklenen arazözler, su ikmali araçları ve dozerler de yangınla mücadele için alana yönlendirildi. Ekipler, alevlere havadan 4 uçak ve 9 helikopterle, karadan ise 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale ediyor.

ALEVLER YAZLIK EVLERİ TEHDİT ETTİ

Yangın, Kemal Atatürk Mahallesi’ndeki yazlık evlerin bahçelerine de sıçradı. Bahçedeki ağaçlar ve otlar alevler tarafından tutuşturulurken, yapılara zarar gelmediği öğrenildi. Yangın sırasında panik yaşayan vatandaşlardan Hüseyin Öncü, “Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiye ekipleri geldi gitti, dumanların çoğaldığını gördük. Yangın oldukça büyüktü, korkuttuk. Alevler yolun diğer tarafına geçti, dereye vuruyordu. Ben seracılık yapıyorum, ağaçlarım yandı. Maddiyatı umursamıyorum ama yazık oldu” dedi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.