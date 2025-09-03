Yangın İçin Üzüntü Verdi

YANGIN OLAYSINA KARIŞAN ŞAHIS

Antalya’da, evini benzin dökerek ateşe veren 30 yaşındaki Mesut Can Y., yangını izlemek için yolun karşısına geçti. Mesut Can Y., polislerin “Yangın nasıl çıktı?” sorusuna “Benzin döküp yaktım” yanıtını verdi. Muratpaşa ilçesindeki Balbey Mahallesi’nde, kız arkadaşıyla birlikte kaldıkları dedesine ait evi saat 11.30 sıralarında ateşe verdi.

EVE MÜDAHALE VE YARALILAR

Yangını izlemek üzere taburesinde oturan Mesut Can Y., evden yarı çıplak bir şekilde çıktı. Evde bulunan ve durumu tehlikeye atan arkadaşının ismi henüz öğrenilemedi. Arkadaşının yaralı bir şekilde evden güçlükle çıktığını bildiren kömür satışı yapılan iş yerinin sahipleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu arada, çalışanlar, alevlerin kömürlere ulaşmaması için hortumla su sıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını hızla kontrol altına aldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ YERDE

Mesut Can Y., yolun karşısında yangına müdahale eden ekipleri izledi. Yaralanan arkadaşına sağlık ekipleri, ayakta müdahale etti. Mesut Can Y. ise ekiplerin müdahale teklifini reddetti. Polis ekiplerinin yangının çıkışıyla ilgili sorularına “Evi ben yaktım. Benzin döküp yaktım. Gençliğimi de burada yaktım.” şeklinde yanıt verdi. Sonrasında gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak mahalle muhtarı Abdullah Uyaroğlu, yangın nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek mahallenin korunması gerektiğini ifade etti.