Yangın İhbarında Uyuşturucu Madde Bulundu

Olay, Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak’taki 4 katlı bir binada gerçekleşti. Üst katlarda oturanlar, alt kattan gelen dumanı fark edip durumu bildirdi. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kapısı açık olan evde yoğun duman ve kötü koku bulunduğunu gördü. Yangının mutfaktan başladığını tespit eden ekipler, diğer odaları kontrol ederken salonda yanındaki örtünün üzerinde uyuşturucu madde, hassas terazi, küçük poşetler ve sıvı kimyasallar buldu.

OLAY YERİNDE POLİS GÖREVE BAŞLADI

İhbar alan polis ekipleri, evde detaylı bir inceleme yaptıktan sonra komşuların ifade vermesine başvurdu. Bina sakinleri, evde yaşayan iki kişinin ellerinde kutu ve poşetlerle dışarı çıktığını aktardı. Bu bilgi üzerine polis, apartman içinde araştırma yapmaya başladı. Ekipler, bodrum kat merdivenlerinin altında gizlenmiş büyük miktarda uyuşturucu madde ve sıvı kimyasal ele geçirdi. Yakalanamayan iki kişi için arama çalışmaları sürdürüldü.

EŞİ VE ÇOCUĞU İLE YAPTIĞI AÇIKLAMA

Ev sahibinin damadı Sedat Yılmaz, “Bir aile olarak kiraya vermiştik. Eşi ve küçük bir çocuğu vardı. Çocuğunun başarılı olması üzerine Avcılar’a geldiklerini belirtmişti. ‘Çocuğum orayı kazandı, benim de bu bölgede oturmam gerekiyor’ demişti. Ben aslında Temmuz ayında taşındım. Huzursuzluk olmasın diye aile olsun diye onlara vermiştik. Meğerse aile değillermiş” dedi.