Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 22.30 sularında Ferah Mahallesi’nde patlak verdi. İddiaya göre, İbrahim Ç.’ye ait olan tek katlı evde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı ve kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikte bulunan diğer eve de sıçradı.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangının çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Ancak, alevlerin arasında kalan iki evde büyük çapta hasar oluştu. Yangın sırasında, yanan evlerin birinde bulunan yavru kediler de kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni üzerinde ekiplerin araştırmaları devam ediyor.

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

