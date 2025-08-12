Yangın İki Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen yangında iki ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, saat 22.30 sularında Ferah Mahallesi’nde patlak verdi. İddiaya göre, İbrahim Ç.’ye ait olan tek katlı evde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı ve kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle alevler bitişikte bulunan diğer eve de sıçradı.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, yangının çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Ancak, alevlerin arasında kalan iki evde büyük çapta hasar oluştu. Yangın sırasında, yanan evlerin birinde bulunan yavru kediler de kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni üzerinde ekiplerin araştırmaları devam ediyor.