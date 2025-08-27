Yangın İmalathanede Başladı, Depoya Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE YAYILMA DURUMU

Serik’te sabah saatlerinde bir soğuk hava deposu ve bitişiğindeki pasta börek imalathanesinde yangın çıktı. Yangının söndürülmesi amacıyla ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye yanı sıra takviye ekipler de yönlendirildi. İmalathanenin jeneratör deposunda başlayan yangının, kısa sürede yayılarak tüm tesisi sardığı ve ardından bitişikteki soğuk hava deposuna sıçradığı bilgisi elde edildi.

ÇALIŞANLARIN ORDUMALARI VE ZARAR GÖREN MALZEMELER

Sabah erken saatte meydana gelen yangın dolayısıyla tesislerde çalışan olmadığı belirtildi. Yangın sonucunda imalathanedeki malzemeler ve soğuk hava deposundaki meyve, sebzeler, plastik kasalar ile iş makineleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba içerisinde, bu esnada jandarma çevrede güvenlik önlemleri aldı. Mesai saatinde iş yerine gelen çalışanlar, içeride sağlam kalan malzemeleri kurtarmak amacıyla hızlıca harekete geçti.

MUHTARDAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yukarıkocayatak Mahallesi Muhtarı Mehmet Ün, “Saat 06.00 gibi haberimiz oldu. İtfaiyeyi, jandarmayı, 112’yi aradık. İtfaiye ekiplerinin canla başla uğraşması sonucu biraz hafifledi ama yanmaya devam ediyor. Soğuk hava deposunda kavun, karpuz, limon, portakal, diğer tarafta ise imalathane var” diye konuştu.