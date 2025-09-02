Yangın İnegöl’deki çiftlikte çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ AN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan bir küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktığı bildirildi. Olayda 1 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi ediliyor. Yangın, saat 16.30 civarında Boğazköy mahallesindeki Galip Duyan’a ait çiftliğin samanlığında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangını fark eden çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesine iletti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içinde alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrasında samanlıkta ciddi hasar meydana geldi ve 5 bin adet saman balyası yandı. Yangın sırasında dumandan etkilenip bayılan Gönül K., olay yerine ulaşan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Jandarma komutanlığı bir soruşturma başlattı. Vatandaşların dikkatli olması gereken bu tür durumlar, tarım alanında güvenliği daha da artırmayı gerektiriyor.