Yangın, İnegöl Mobilya İmalathanesini Yaktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir mobilya imalathanesini tamamen yok etti. Olay, Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak’ta bulunan bir mobilya iskelethanesinde saat 07.00 civarlarında gerçekleşti.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, hemen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi’ne haber verdi. Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde alevler yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası iş yerinin tamamen kullanılamaz hale gelişi dikkat çekici oldu. Çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.