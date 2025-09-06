Haberler

Yangın, İnegöl Mobilya İmalathanesini Yaktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, bir mobilya imalathanesini tamamen yok etti. Olay, Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak’ta bulunan bir mobilya iskelethanesinde saat 07.00 civarlarında gerçekleşti.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar, hemen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi’ne haber verdi. Kısa süre içinde çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde alevler yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrası iş yerinin tamamen kullanılamaz hale gelişi dikkat çekici oldu. Çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kunming’de Medya ve Düşünce Forumu

Xinhua'nın Başkanı Fu Hua, Kunming'deki forumda Uruguay'la medya işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çabaların devam edeceğini ifade etti.
Haberler

Fenerbahçe, Antrenmanını Sabah Yaptı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman, core çalışması ve sahada ısınma ile hız geliştirme aktiviteleri ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.