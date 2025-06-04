Haberler

Yangın, İstanbul Otogarı’nda Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ VE YERİ

Büyük İstanbul Otogarı’nda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Otogarın yönetim binasının ikinci katındaki ofis bölümünde, elektrik kaynaklı bir yangın oluştu.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürmeyi başardı.

DUMAN TAHLİYESİ İŞLEMİ

Yangın söndürüldükten sonra, bölgedeki duman tahliyesi gerçekleştirildi. Olayın ardından otogarın normal işleyişi yeniden sağlanmaya çalışılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Gelibolu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezbahalar, satış alanları, mezarlıklar ve camilerde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı. Bayramda nöbetçi ekipler hizmet verecek.
Haberler

Iğdır’da 200 Kovan Üreticilere Dağıtıldı

Iğdır'da gerçekleştirilen etkinlikte, tarım ve hayvancılıkla tanınan bölgeye %50 hibe ile 200 kovan verildi. Vali Ercan Turan, arıcılık kıyafetleriyle bal peteklerini inceledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.