Yangın, İstanbul Otogarı’nda Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEBİ VE YERİ

Büyük İstanbul Otogarı’nda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Otogarın yönetim binasının ikinci katındaki ofis bölümünde, elektrik kaynaklı bir yangın oluştu.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis, itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürmeyi başardı.

DUMAN TAHLİYESİ İŞLEMİ

Yangın söndürüldükten sonra, bölgedeki duman tahliyesi gerçekleştirildi. Olayın ardından otogarın normal işleyişi yeniden sağlanmaya çalışılıyor.