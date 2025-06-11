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Yangın, İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altına Alındı

ALEVLERE TESLİM OLAN EVİN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iki katlı bir evin üst katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Konuralp Mahallesi 2056. Sokak’ta bulunan M.Ş.’ye ait evin üst katında çıkan yangının nedenleri henüz tespit edilemedi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangın çıktığı sırada durum hemen yetkililere bildirildi ve olay yerine itfaiye, polis ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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