Yangın, İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

YANGIN İHMALİ BÜYÜYEN PANIĞA NEDEN OLDU

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Latife Hanım Mahallesi’nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede büyük paniğe sebep oldu. Olay yerine ihbar gelmesi üzerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.

GEÇEN YILKİ ORMAN YANGINI HATIRLATMASI VE ALARM VEREN AÇIKLAMALAR

Latife Hanım Mahallesi Muhtarı Levent Bozkurt, geçtiğimiz yıl bölgede meydana gelen orman yangınının katı atık bertaraf tesisine sıçradığını ve bu durumun tesiste ciddi hasara yol açtığını dile getirdi. Muhtar Bozkurt, yangın sonrası itfaiye raporuyla birlikte kullanılamaz hale gelen tesis için yıkım kararı alındığını bildirdi. Yangının yaydığı yoğun dumanın mahalledeki insanların sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bozkurt, “Mahalleli bu durumdan olumsuz etkileniyor. Artık kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.