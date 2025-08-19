Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan boş bir alandaki atık yığınında oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Seyhan Mahallesi 718 Sokak’ta, bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda plastik, tekstil ürünleri ve moloz yığınlarının içinde, henüz belirli olmayan bir nedenden kaynaklandı. Çevre sakinlerinin yaptığı ihbar sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin etkili çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE ESNAFİN ŞİKAYETLERİ

Alanda toplanan atıkların, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinden kaynaklandığı ve zaman zaman yakıldığı ifade ediliyor. Bölgedeki esnaflar, bu atıkların çevre kirliliğine yol açtığını ve yakılmasının insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden durum için acil çözüm istiyor. Buca Belediyesinin 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, mülkiyeti bir kamu kurumuna ait olan bu alana geceleri kaçak sanayi atıklarının bırakıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, bölgenin tel örgülerle korunması gerektiği vurgulandı.