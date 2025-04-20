Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

İSTİKLAL CADDESİ’NDE YANGIN

Beyoğlu’nda yer alan İstiklal Caddesi’ndeki bir büfede meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahsur kalan bir çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Yangın, saat 22.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple büfede başladı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve durumu kontrol altına aldı.

MAHSUR KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Yangın esnasında binanın içerisinde duman içinde kalan bir çocuk, ekiplerin müdahalesi ile güvenli bir şekilde çıkarıldı. Sağlık ekipleri, çocuğu ambulansa alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Yapılan kontroller sonucunda çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, yangınla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.