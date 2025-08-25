Yangın, itfaiye ekipleriyle söndürüldü

ŞANTIYEDE YANGIN ÇIKTI

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede yangın olayı yaşandı. Olay, Göztepe Mahallesi Hanif Sokak mevkiinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şantiyede bulunan ve mutfak olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın büyümeden zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayın ardından, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.