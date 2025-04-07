Yangın, İtfaiye Tarafından Kontrol Altına Alındı

İZMİR’DE YANGIN ANINDA MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir iş hanında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlıca söndürüldü. Yangın sonucunda depoda belli bir maddi hasar oluştu. Yangın, saat 16.00 sıralarında 16 Eylül Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yer alan Vakıf İş Hanı’nda meydana geldi.

ÇALIŞANLAR GÜVENLİĞE ALINDI

İş hanındaki depoda plastik ambalajların tutuşması sonucu başlayan yangını fark eden iş yeri sahibi, hemen çalışanlarını dışarı çıkardı. Durumun bildirilmesiyle birlikte itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, bölgedeki çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla araştırma başlatıldı.