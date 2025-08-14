Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGIN BEŞİKTAŞ’TA ÇIKTI

İSTANBUL’un BEŞİKTAŞ ilçesinde, 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale ediliyor. Bunun yanında, itfaiye ekipleri dairede mahsur kalan 2 kediyi de kurtarıyor. Yangın, saat 15.30 civarında Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak’taki binanın ikinci katında başladı.

BİNA SAKİNLERİ DURUMU FARK ETTİ

Daireden yükselen dumanları gören bina sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbardan sonra adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Dairede yaşayan kişiler, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının ardından dumandan etkilenen 2 bina sakinine sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurtarılan kedilerin yanı sıra, yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında araştırma yapıyor.