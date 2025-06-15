Yangın, İzmir’deki İnşaat Deposunda Çıktı

İZMİR’DE YANGIN OLAYI

İzmir’in Konak ilçesinde, özel bir hastanenin yakınındaki inşaat deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi İşçiler Caddesi üzerindeki inşaat deposunda saat 16.50 sıralarında yangın başladı. Depoda yer alan plastik malzemelerin tutuşmasıyla beraber, yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

BÖLGEYE MÜDAHALE

Yangının yayılma riskine karşı, olay yerine polis, sağlık ekipleri, AFAD ve çok sayıda itfaiye aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler sevk edildi. Yangının deponun bitişiğindeki özel hastaneye sıçramaması için hastalar güvenli bir şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık iki saat sürdü ve sonuç olarak yangın kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Medicana International İzmir Hastanesi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, “Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır” denildi.