Yangın, Kahramanmaraş’ta Söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ’TA YANGIN OLAYI

Kahramanmaraş’ta ahşap palet üretim tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesindeki Karaziyaret Mahallesi’ndeki tesiste patlak verdi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın için hemen ihbarda bulunuldu ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen kümes hayvanları da kurtarıldı. Yangın sonrasında iş yerinde önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü, 104 promil alkollü

Manavgat'ta motosiklet sürücüsü, alkol testinde yüksek değer çıkarak kaza sonrası ambulansa gitmek istemedi. Hafif ticari aracın çarpması sonucu 9 bin TL ceza aldı.
Malatya’da Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Malatya'da motosiklet, bir servis aracına arkadan çarparak kazaya yol açtı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

