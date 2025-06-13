Yangın Karsak Bölgesi’nde Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALANDAKİ MÜDAHALE

Gemlik ilçesinin Karsak bölgesindeki bir zeytinlikte yer alan kulübede, saat 15.30 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının büyümesini engellemek amacıyla, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme helikopteri de bölgeye sevk edildi.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık yarım saat sürdü ve alevler orman alanına sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle kulübenin etrafındaki bazı zeytin ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı.