Yangın Kayapınar’da Çıktı, Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, tek katlı bir evde meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkileniyor. Yangın, ilçenin Medya Mahallesi 133. Sokak’ta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkıyor. Olayı öğrenen vatandaşların ihbarı üzerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geliyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülüyor. Olayda, iki kişi üzerlerine dolan dumandan etkilendiği için tedavi için hastaneye gitmiyor ve ayakta tedavi ediliyor. Yangın, çevredeki iki binanın dış cephelerinde de hasara yol açıyor.