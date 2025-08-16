Haberler

Yangın Kayapınar’da Çıktı, Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, tek katlı bir evde meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkileniyor. Yangın, ilçenin Medya Mahallesi 133. Sokak’ta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkıyor. Olayı öğrenen vatandaşların ihbarı üzerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine geliyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülüyor. Olayda, iki kişi üzerlerine dolan dumandan etkilendiği için tedavi için hastaneye gitmiyor ve ayakta tedavi ediliyor. Yangın, çevredeki iki binanın dış cephelerinde de hasara yol açıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Haberler

Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.