Yangın, Kayseri’de Depoda Çıktı

YANGIN BİLGİSİ VE MÜDAHALE

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir depoda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kılcan mevki Yavuz Selim mahallesindeki bir depoda aniden yangın çıktı. Yangın durumu hemen bildirildi ve olay yerine polis ile itfaiye ekipleri gönderildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE MÜDAHALE GÜCÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun bir çaba gösterdi. Yangının büyümeden önlenmesi amacıyla yapılan müdahale sonucunda, depoda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış kaynağının belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

Çerkezköy’de Gasp İhbarı Yapıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir büfeyi soyan Bulgar uyruklu kişi, polisin müdahalesiyle yakalandı. Zanlının, tanınmamak için saçını kestirdiği belirtildi.
Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktor hesaplarını kullanarak 8 kişiye yeşil reçeteli uyuşturucu ilaç yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Evinden uyuşturucu aparatı ve madde bulundu.

