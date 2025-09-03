Haberler

Yangın Kayseri Tekstil Fabrikası’nda

YANGIN HABERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve TOMA ekipleri yönlendiriliyor ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 17.00 sularında OSB’de bulunan 12’nci Cadde üzerindeki fabrikada başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, hızla büyüyerek fabrikayı ve çevresindeki malzemeleri sardı. Olayın duyulmasıyla birlikte ekipler hızla müdahale etmek için bölgeye geldi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ak Parti Genel Sekreteri İnan’ın Açıklamaları

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkisini dile getirerek, gelecekte bu acıların hesabını vereceklerini belirtti.
Haberler

Mevlit Kandili Programları Düzenlendi

Mevlit Kandili'nde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde dualar edildi, Kur'an okundu ve topluma ikramlar sunuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.