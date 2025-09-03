Yangın Kayseri Tekstil Fabrikası’nda

YANGIN HABERİ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasında yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve TOMA ekipleri yönlendiriliyor ve müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, saat 17.00 sularında OSB’de bulunan 12’nci Cadde üzerindeki fabrikada başladı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, hızla büyüyerek fabrikayı ve çevresindeki malzemeleri sardı. Olayın duyulmasıyla birlikte ekipler hızla müdahale etmek için bölgeye geldi ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.