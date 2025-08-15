Yangın Kazdağları’nda Çıktı Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Yangın, bugün saat 17.00 sıralarında Kazdağları Hasanboğuldu mevkisinde meydana geliyor. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 8 arazöz, 50 yangın işçisi ve 2 helikopter gönderilerek hem havadan hem de karadan müdahale yapılıyor.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 3 saat süren müdahale çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınıyor. Ekipler, yoğun çabaları ile alevlerin büyümesini önlüyor ve bölgedeki durumu stabilize ediyor. Yangınla mücadelenin başarıyla tamamlandığı bildiriliyor.