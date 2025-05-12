Yangın, Keir Starmer’ın Evinin Önünde

BAŞBAKANIN EVİNDE YANGIN OLAYI

Başkent Londra’da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a ait evde bir yangın meydana geldi. Keir Starmer’ın, Londra’nın kuzeyindeki konutunda çıkan yangınla ilgili İngiltere hükümet sözcüsü, olayla alakalı bir soruşturmanın başlatıldığını duyurdu ancak daha fazla detay vermedi.

POLİSİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Polis, yangın ihbarının yerel saatle 01.35’te alındığını ifade etti. “Memurlar olay yerine intikal etti. Mülkün girişinde hasar meydana geldi, kimse yaralanmadı” açıklamasında bulundu. Yangının küçük çaplı olduğu, Londra İtfaiyesi tarafından da doğrulandı.

STARMER’IN KONUTU VE GÖREVDEKİ DURUMU

Starmer, temmuz ayında göreve gelmesinin ardından Downing Street’teki Başbakanlık konutunu kullanmaya başladı.