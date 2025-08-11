Yangın, Kepez’de devam ediyor

ÇANAKKALE’DE YANGIN İLE MÜDAHALE

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana da sıçramış durumda ve ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangın, saat 13.30 sularında çıkmaya başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine gönderildi.

ORMAN İŞÇİSİNDEN ANLAMLI MÜDAHALE

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerle mücadele ederken bir orman işçisi dikkat çekici bir davranış sergiledi. Bu kişi, yangın sırasında alevlerin içinden kaplumbağa ve köpek yavrusunu kurtararak büyük bir cesaret gösterdi. Kurtarılan canlılar daha sonra orman işçisi ve diğer gönüllüler tarafından beslenerek su verildi.