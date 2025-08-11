Yangın, Kepez’de Ormana Sıçradı

ÇANAKKALE’DE YANGINA YOĞUN MÜDAHALE

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana ulaştı. İhbarların ardından, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birçok ekip olay yerine gönderildi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangın söndürme faaliyetlerini yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. İntepe, Karanlık Liman, Çevre Yolu, Dardanos, Jandarma Kampı ve Güzelyalı gibi noktalarda yürütülen çalışmaları takip etti. Vali Toraman, yetkililerden bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KOORDİNASYONLA DEVAM EDEN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve diğer ilgili kurumların koordinasyonu ile kesintisiz yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.