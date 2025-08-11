Haberler

Yangın, Kepez’de Ormana Sıçradı

ÇANAKKALE’DE YANGINA YOĞUN MÜDAHALE

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana ulaştı. İhbarların ardından, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı birçok ekip olay yerine gönderildi.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, yangın söndürme faaliyetlerini yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. İntepe, Karanlık Liman, Çevre Yolu, Dardanos, Jandarma Kampı ve Güzelyalı gibi noktalarda yürütülen çalışmaları takip etti. Vali Toraman, yetkililerden bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KOORDİNASYONLA DEVAM EDEN MÜDAHALE

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve diğer ilgili kurumların koordinasyonu ile kesintisiz yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Haberler

Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.