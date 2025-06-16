Yangın, Kimya Fabrikasında Çıktı

YANGININ MEYDANA GELİŞİ

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’ndeki Avrupa Serbest Bölgesi içerisindeki bir kimya fabrikasında sabah saat 10.00 sularında alevler yükselmeye başladı. Yangın, fabrikanın içini hızla sardı ve durumu kontrol altına almak için acil çağrı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ÖNLEMLER VE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı. Ek olarak, polise ait TOMA araçları da takviye etme amacıyla gönderildi. Fabrikada zaman zaman patlamaların meydana gelmesi, yangının durumunu daha da zor duruma soktu. Ekiplerin yaptığı yaklaşık üç saatlik yoğun çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı.

HASAR VE İNCELEME SÜRECİ

Yangın söndükten sonra soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak yetkililer, fabrikanın içerisinde önemli hasar meydana geldiğini bildirdi. Yangının nasıl başladığına dair araştırmalar başlatıldı; böylece nedeninin belirlenmesi için gerekli adımlar atılmış oldu.