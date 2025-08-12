Yangın Kırklareli’nde Sönmüştür

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı ve bu durum kısa sürede kontrol altına alındı. Ceylanköy’de anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ağaçlık alana yayıldı.

BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Vatandaşların yaptığı ihbarlar üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangın, köyde bulunan bir ağıla da sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Ağılda bulunan 20 küçükbaş hayvan maalesef telef oldu.

KAYMAKAM İNCELEMİŞTİR

Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi ile söndürüldü. Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız da yangın bölgesine gelerek durumu yerinde inceledi.