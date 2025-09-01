Yangın, Kırmızıtaş Mahallesi’nde meydana geldi

YANGINDA BÜYÜK HASAR OLDU

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde, Kırmızıtaş Mahallesi’nde meydana gelen yangın sonucunda 10 ev ve 17 ahır yandı, 16 büyükbaş hayvan telef oldu. Mahallede yangından sonra hem hasar tespit çalışmaları hem de temizlik işlemleri hızlandırılıyor. Mahalle muhtarı Halit Polat, “Bir türlü bunun nedenini öğrenemedik. Biz de psikolojik olarak çöktük. Mahalleli olarak çok büyük tehlikedeyiz. Yatamıyoruz, tedirgin olduk. Bizim psikolojik destek almaya ihtiyacımız var” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yangın, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, dün saat 14.30 sularında çıktı.

İTFAİYE VE EKİPLER ZEDELENMELERİ ENGELLEDİ

Yangın ihbarı üzerine 14 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve 4 iş makinesi bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle hızlıca büyüyen yangına ilk müdahaleler yetersiz kalınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden yangın söndürme araçları, Orman Bölge Müdürlüğü’nden arazözler ve jandarma ile polis ekiplerinin TOMA’ları da gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın akşam saat 19.00’da kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri yapılan bölgede, yangının tamamen söndürülmesi sabaha kadar sürdü.

YARDIMLAR GÖNDERİLDİ

Yangın sonrası hasar tespiti gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelirken, Yakutiye Belediyesi de iş makineleri ile temizlik çalışması yapıyor. Kızılay, bölgedeki vatandaşlara yiyecek ikramında bulundu. Muhtar Polat, “Gelen 16 römork otu organize ettim. Arkadaşlarla oturuyor, yemek yerken hemen yangın çıktı. Rüzgar kuvvetliydi, yangın hızla yayıldı” diyerek durumu aktardı.

PSİKOLOJİK DESTEK TALEBİ

Mahallede yaşanan yangınların son bir haftada üçüncü kez meydana geldiğini belirten muhtar Halit Polat, “Çok zor durumda kaldık. Bir türlü yangınların nedenini öğrenemedik. Mahalleli olarak çok büyük tehlikedeyiz. Yatamıyoruz, tedirgin olduk. Bizim psikolojik destek almaya ihtiyacımız var. Köyüm 60 hane, hısım akraba; hiç yabancımız yok. Bir husumetlimiz de yok. Yangınlar neden çıkıyor, biz de şaşkınız” diye ekledi.