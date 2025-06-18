Yangın Kızıltepe’de Otomobili Sardı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir binanın yanında park halindeki 34 DK 949 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İLK MÜDAHALE VE DURUMUN GÖZLEMLENMESİ

Durumu fark eden çevredekiler, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada, binanın 1’inci katındaki bir kişi, alevlere evinin penceresinden kovayla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

SONUÇ VE HASAR TESPİTİ

Yangın, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.