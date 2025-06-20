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Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla dolu Mutluköy Mahallesi’nde bulunan Kilise Tepe mevkisinde, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, saat 19.00’dan sonra kontrol altına alındı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordinesinde 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Ayrıca, Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne ait 4 araç ve 3 ranger da yangına destek verdi.

ZARAR GÖREN ALAN VE İNCELEMELER

Yangın sonucunda 40 dekar alanda 100’ün üzerinde zeytin ağacının zarar gördüğü belirtildi. Yangının sebebiyle ilgili incelemelerin devam ettiği bildiriliyor.

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