Yangın Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ’DA YANGIN OLDU

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bulunan saman balyaları alev alıp yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

KOVANCILAR’DA SÜREÇ ÇALIŞMASI

Kovancılar ilçesine bağlı Karaman köyünde depolanan saman balyaları, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.