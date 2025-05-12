Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

ELAZIĞ’DA YANGIN OLDU

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bulunan saman balyaları alev alıp yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

KOVANCILAR’DA SÜREÇ ÇALIŞMASI

Kovancılar ilçesine bağlı Karaman köyünde depolanan saman balyaları, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Afrikalı İş İnsanları Abidjan’da Toplandı

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen 12. Afrika CEO Forumu'na 75'ten fazla ülkeden 2000'den fazla katılımcı iştirak etti. Forum, kıtanın ekonomik dönüşümü ve özel sektörün rolünü ele aldı.
Haberler

Yeşilay Yalova Şubesi Ziyareti Gerçekleştirildi

Yeşilay Yalova Şubesi’nin başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova'da önemli isimlere nezaket ziyaretinde bulunarak bağımlılıkla mücadele projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.