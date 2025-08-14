Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ SEBEPLERİ VE SON DURUMU

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen yangın, otluk alanda başlayarak hızla yayıldı. Yangında alevlerin sıçradığı 5 konut ve 1 konteyner yangına maruz kaldı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yangının büyük ölçüde söndüğünü ve kontrol altına alındığını belirtti.

ÇALIŞMALAR VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Başkan Sarıkurt, “İtfaiye ekiplerimiz, OSB’ler, havaalanı, kaymakam bey, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanımız sahada.” ifadesini kullandı. Yangının çamlık alanın hemen altında başladığını ve güçlü rüzgarın yangının yayılmasına sebep olduğunu aktardı. Yangında 300 dönüm civarında anız alanı, 5 bina ve 1 konteynerin yanması dikkat çekti.

CAN KAYBI YOK, DİKKAT VURGUSU

Sarıkurt, “Allah’a şükür can kaybı ya da yaralanma yok.” diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu dönemde havaların sıcak ve kuru olduğunu belirten Sarıkurt, yangınla mücadelede büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Yangının nedeninin belirlenmesi için kameraların inceleneceği bilgisi de verildi. Ayrıca, zarar gören evlerin ziyaret edildiği ve bir anaokulunun da etkilenip etkilenmediği açıklandı. Tüm itfaiye ve işçi ekiplerine destek ve kolaylık dileklerinde bulundu.