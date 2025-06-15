Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy civarında meydana gelen tarım arazisi yangını, 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı ve 85 personel ile etkili bir şekilde kontrol altına alındı. Yangın, saat 22.30 sularında denetim altına alındı ve yaklaşık 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Yangın hakkında bilgi veren Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, “Ayvacık ilçesi Çamköy bölgesinde Ayvacık işletmesine bağlı Kavaklı Kulesi’nden bir ihbar alındı. Ekiplerimiz hızla hareket ettirildi. 20.22 itibari ile yangına müdahale edildi. Çamköy’de şu an itibari ile herhangi bir tehlike yok, kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an aktif olarak 17 arazöz, 3 dozer, 5 itfaiye aracı tüm Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile müdahale ediyoruz. Çok şükür köyde de herhangi bir risk kalmadı, yangın kontrol altında” dedi.