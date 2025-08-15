Yangın Kontrol Altına Alındı

BARTIN’DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bartın’ın Amasra ilçesindeki Ahatlar Tepesi mevkisinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ancak itfaiye, arazöz ve helikopterle yapılan etkili müdahaleyle bu yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Şu anda yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANIZ YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ

Bartın genelinde etkili olan sıcak hava ve sert rüzgar nedeniyle çeşitli yerlerde anız yangınları yaşandı. Kent merkezindeki Ağdacı ve Aladağ mahalleleri ile Kurtköy ve Kurucaşile Dizlermezeci köylerinde çıkan yangınlar, ormanlara sıçramadan kısa süre içinde kontrol altına alındı. Özellikle Ağdacı Mahallesi’ndeki anız yangınında alevler bir evin çatısına sıçradı. Yangın soğutma çalışmalarına Bartın Emniyet Müdürlüğü’ndeki TOMA aracı da destek oldu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgelerini ziyaret ederek ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.