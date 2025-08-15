Haberler

Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları Milli Parkı’nda çıkan orman yangını, etkili bir şekilde kontrol altına alındı. Hasan Boğuldu Mesire Alanı girişinde, kaynağı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

MÜDAHALE EKİPLERİ BÖLGEDE

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Müdahale için 2 helikopter, 8 arazöz ve 50 personel ile yangına müdahale edildi ve kısa bir süre içinde yangın kontrol altına alındı. İlk verilere göre yangında yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan ile 4 bin metrekare zeytinlik zarar gördü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ekipler, yangının yayılmaması için önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNEMLİ

